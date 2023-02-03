Фигурист Яблоков из-за травмы прервал подготовку к финалу «Гран-при России»

Тренер Ильи Яблокова Виктория Буцаева рассказала, что из-за старой обострившейся травмы спортсмен был вынужден прервать тренировки и лечь на реабилитацию.

«Старая травма проявила себя на тренировке, поэтому Илья был вынужден взять паузу — он на реабилитации, она займет примерно неделю. На планы по подготовке к финалу «Гран-при» это не влияет», — приводит слова Буцаевой ТАСС.

В августе Яблоков перенес операцию на ноге.

Яблоков стал вторым на этапе «Гран-при России» в Перми и занял четвертое место на этапе серии в Москве. Финал «Гран-при России» пройдет в Санкт-Петербурге с 3 по 5 марта.