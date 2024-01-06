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Фигурное катание

Сегодня, 10:15

Фигурист Янченков о международных стартах: «Гадать, кто на каком был бы месте, некорректно. Бог знает, как бы нас судили»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Фигурист Матвей Янченков, выступающий в паре с Екатериной Чикмаревой, поделился своим мнением об отстранении россиян от международных стартов.

«Смотрел на международных турнирах прежде всего на своих знакомых. На Метелкину с Берулавой, поскольку они вместе с нами катаются. Но они выступали сейчас по юниорам. Взрослых разве что результаты и видел, не более того.
Не было не только нас на международном уровне, но и Саши Бойковой с Димой Козловским, и Насти Мишиной с Александром Галлямовым. Так что сейчас гадать, кто бы на каком месте был... На мой взгляд, это разные соревнования, разные страны, разные условия. Некорректно так напрямую сопоставлять. Бог знает, как бы нас там судили.
Есть, конечно, жалость, но обиды нет. Потому что это от тебя не зависит. Что мы можем с этой ситуацией сделать? За другую страну мы точно выступать не хотели бы, даже думать об этом. Нас полностью все устраивает в России, это наша Родина. Тем более там уровень в большинстве стран такой, не самый высокий. Что касается парного катания именно. Развиваться в России в нашем виде лучше всего, и условий таких, как у нас, у других стран, по сути, нет», — сказал Янченков.

На чемпионате России пара Чикмарева/Янченков заняла третье место. Это первый взрослый сезон для дуэта.

Екатерина Чикмарева и&nbsp;Матвей Янченков. «За другую страну выступать точно бы не хотели, потому что здесь наша Родина». Молодая пара из Перми стала открытием сезона

Фигурное катание
Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков
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