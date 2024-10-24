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Фигурное катание

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Фигуриста Десятова отстранили от соревнований из-за подозрений в преступном сексуальном контакте

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Фигуристы Иван Десятов и Изабелла Флорес на турнире ISU в Загребе. 9 декабря 2023 года.
Фото Global Look Press
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Как стало известно «СЭ», фигуриста Ивана Десятова, выступающего за США, отстранили от соревнований из-за сексуального контакта с несовершеннолетней девушкой.

По информации источников, на момент событий ей еще не исполнилось 16 лет, а фигуристу грозит судебное разбирательство. Если вина его будет доказана судом, спорстмену грозит тюремный срок.

Десятов, выступающий в танцах на льду с Изабеллой Флорес, должен был выйти на старт «Гран-при США» на прошлых выходных, но был отстранен от соревнований американской федерацией за день до дебюта. Официальная причина — «обвинения в ненадлежащем поведении».

Иван Десятов и&nbsp;Изабелла Флорес. В США бывшего российского фигуриста Десятова отстранили за «ненадлежащее поведение». В 2022-м он получил американский паспорт

23-летний фигурист — уроженец Москвы. Изначально он представлял Россию и катался в паре с Ириной Хаврониной, а затем начал выступать под флагом Белоруссии с Екатериной Андреевой. После отстранения от турниров он с помощью краудфандинга собрал деньги и заплатил компенсацию 25 тысяч долларов белорусской федерации, чтобы получить разрешение на смену гражданства.

Фигурное катание
Иван Десятов

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