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Фигурное катание

6 сентября, 22:35

Фигурист Лукин попал в больницу после выступления на первенстве Москвы

Иван Шитик
Корреспондент

15-летний фигурист академии «Ангелы Плющенко» Марк Лукин был госпитализирован с травмой ноги после выступления на первенстве Москвы.

«Марк сегодня во время проката пробил себе ногу коньком — прыгал каскад тройной лутц — тройной тулуп, при выезде с тулупа упал и нанес себе пяткой травму, при этом потом встал и докатал программу до конца. Сейчас он находится в больнице под наблюдением врачей. Дай бог, чтобы все было в порядке», — сообщил тренер спортсмена Евгений Плющенко ТАСС.

Первенство Москвы проходит во дворце спорта «Мегаспорт», соревнования завершатся 8 сентября.

Источник: https://tass.ru/sport/15671545
Евгений Плющенко
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