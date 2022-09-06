Фигурист Лукин попал в больницу после выступления на первенстве Москвы

15-летний фигурист академии «Ангелы Плющенко» Марк Лукин был госпитализирован с травмой ноги после выступления на первенстве Москвы.

«Марк сегодня во время проката пробил себе ногу коньком — прыгал каскад тройной лутц — тройной тулуп, при выезде с тулупа упал и нанес себе пяткой травму, при этом потом встал и докатал программу до конца. Сейчас он находится в больнице под наблюдением врачей. Дай бог, чтобы все было в порядке», — сообщил тренер спортсмена Евгений Плющенко ТАСС.

Первенство Москвы проходит во дворце спорта «Мегаспорт», соревнования завершатся 8 сентября.