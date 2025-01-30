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Фигурное катание

Сегодня, 12:14

Фигуриста Максима Наумова не было на борту упавшего в США самолета

Игнат Заздравин
Корреспондент
Фигурист Максим Наумов
Максим Наумов.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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Американский фигурист Антон Спиридонов сообщил, что Максим Наумов не находился на борту самолета, потерпевшего крушение в США.

Ранее сообщалось, что этим рейсом могли лететь родители Наумова, чемпионы мира по фигурному катанию в парах в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов

«Меня не было на рейсе. Люди, которых я знал, думаю, были... Мне сказали в аэропорту, что, похоже, никто не выжил.

Максима Наумова не было на борту, он улетел из Уичито в понедельник. Он был в аэропорту вместе со мной, проходили через охрану в одно и то же время. А его родители, возможно, были», — приводит слова Спиридонова РИА «Новости».

30 января пассажирский самолет, вылетевший из Уичито, потерпел крушение недалеко от Вашингтона, столкнувшись с военным вертолетом. После столкновения оба борта упали в реку Потомак.

Источник: РИА «Новости»
Фигурное катание
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