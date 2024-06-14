Фигуристам разрешили размещать логотипы производителей на костюмах

Сегодня, 11:03
Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил фигуристам размещать логотипы спонсоров на своих соревновательных костюмах, сообщает РИА Новости.
Это решение было принято на конгрессе организации, который с 10 по 14 июня проходит в Лас-Вегасе. За предложение, направленное на увеличение связи фигурного катания с модной индустрией, проголосовало подавляющее большинство членов ISU.
Ранее на конгрессе было принято решение сократить количество прыжковых элементов в произвольной программе одиночных дисциплин фигурного катания с семи до шести и разрешить фигуристам исполнять сальто в рамках соревновательной программы.
12 июня ISU одобрил увеличение максимального возраста для юниорских пар и танцоров.