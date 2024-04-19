Фигуристам сборной США вручили шоколадные золотые медали за Олимпиаду

Фигуристы сборной США получили шоколадные золотые медали за командный турнир Олимпиады-2022, сообщила Алекса Книрим в своих социальных сетях.

«Шоколадная золотая медаль, чтобы заполнить пустоту, пока мы ждем настоящих», — написала фигуристка.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы.

Также Международный союз конькобежцев (ISU) лишил сборную России по фигурному катанию золотой медали в командном турнире из-за участия в нем Валиевой. После пересчета с учетом аннулирования результатов спортсменки Россия опустилась на третье место. Золотые медали перешли к сборной США, серебряным призером стала команда Японии.