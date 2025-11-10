Фигуристка Аделина Сотникова подтвердила, что тайно вышла замуж

10 ноября, 13:35
Аделина Сотникова поздравила в социальных сетях мужа, казахстанского теннисиста Дмитрия Попко, с первой годовщиной свадьбы. Олимпийская чемпионка впервые показала подписчикам снимок с закрытой церемонии: пара оформила брак в ЗАГСе Барвихи в присутствии сына. Она выложила коллаж из фотографий с трогательными кадрами церемонии.
«С годовщиной нас, любимый. Двигаемся дальше», — написала она.
Известно, что Сотникова стала мамой 30 октября 2022 года — у пары родился сын Адриан. Долгое время спортсменка не афишировала отношения и раскрыла личность возлюбленного только в марте 2023 года. В апреле 2024-го Попко сделал ей предложение, и она показала подписчикам кольцо.
Мику
Пусть будут просто щастливы?
10.11.2025
Мендель
А чего это комменты удаляются?
10.11.2025
Мендель
> Адриан Какое-то нетрадиционно ориентированное имечко подобрала парочка.
10.11.2025
Мендель
> Адриан Что за 3.14-дорское имечко?
10.11.2025
Андрей
сенсация
10.11.2025