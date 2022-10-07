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Фигурное катание

7 октября, 23:36

Бойкова — о кодексе этики: «Это способствует уменьшению хейта в социальных сетях»

Бойкова высказалась об кодексе этики, который опубликовала ФФККР
Анастасия Рацкевич
Корреспондент

Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский ответили на вопросы журналистов после короткой программы на Мемориале Николая Панина-Коломенкина, которую они выиграли (86,54 баллов).

— Как вам новый сезон? Будете участвовать в шоу-программах?

Козловский: Я пока еще не очень понимаю формат шоу-программ. И поэтому давать комментарии по этому поводу я считаю неправильным. Что касается «Гран-при России», это будет интересно. Я вообще хотел бы действительно искренне и честно отметить работу нашей федерации, которая в очень короткие сроки — и не надо думать, что это простая задача — сформировывала полноценный, интересный турнир исходя из текущих обстоятельств.

— А кодекс этики?

Бойкова: Я видела выдержки из него. На самом деле мне кажется, что это способствует уменьшению хейта в социальных сетях. Потому что сейчас идет просто нереальная нагрузка на всех фигуристов, не только на девочек. И это уже невозможно пропускать мимо ушей, мимо глаз. Буквально на первых полосах мелькает такое, что просто не хочешь потом заходить в Яндекс или куда-либо еще.

Козловский: Я не читал его в деталях. Могу лишь сказать то, что сама задумка, как мне кажется, имеет место быть. Потому что спортсмены должны уважать друг друга, должны демонстрировать достойное поведение. Единственное — исходя из тех пунктов, которые я видел, кажется, чтоб он не стал орудием в сокрытии важных вещей. Но я уверен, что все будет достойно и на правильном, качественном уровне — как и было до этого.

Фигурное катание
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Бойкова и Козловский выиграли короткую программу на Мемориале Николая Панина-Коломенкина

Фигуристка Бойкова рассказала о поддержке отца на Мемориале Панина-Коломенкина