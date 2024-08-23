Трусова: «В ЗАГСе с трудом надели кольца — руки дрожали»

Фигуристка Александра Трусова рассказала о переживаниях во время свадебной церемонии с Макаром Игнатовым.

Спортсмены поженились 17 августа во Дворец бракосочетания в Барвихе.

«Конечно, мы очень волновались: в ЗАГСе с трудом надели друг другу кольца, потому что руки дрожали! Но после официальной церемонии волнение почти ушло — и я полностью окунулась в атмосферу волшебства», — цитирует Трусову издание Posta.

В июне 2024 года стало известно, что 24-летний Игнатов сделал предложение Трусовой. Он опубликовал совместное фото с Александрой на фоне разведенного моста в Санкт-Петербурге и кольцом в своем Telegram-канале, сопроводив пост подписью: «Она сказала «Да»!»