Фигуристка Алена Косторная перешла в парное катание

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Елена Буянова сообщила, что прекратила сотрудничество с Аленой Косторной из-за решения фигуристки выступать в парном катании.

«Я уже давно ее отпустила, потому что она начала кувыркаться с этими парными элементами, — цитирует РИА «Новости Спорт» Буянову. — Я ей сказала, что по поводу пары ко мне не нужно обращаться. И они пошли к Сергею Рослякову. Он мне перезвонил, на что я ответила: если она хочет заниматься парным катанием, пусть им и занимается. Он сказал: да, она попросилась в парное. В общем, Алена выбрала парное катание».

Косторная является чемпионкой Европы, победительницей финала «Гран-при» сезона-2019/20, серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионатов России.

Косторная занималась в группе Этери Тутберидзе с 2017 года. В июле 2020 года спортсменка перешла в академию Евгения Плющенко, но в марте 2021 года вновь вернулась к Тутберидзе. С марта 2022 года 19-летняя фигуристка тренировалась в ЦСКА у Елены Буяновой.