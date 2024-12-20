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Фигурное катание

Сегодня, 18:37

Горбачева — о чемпионате России в Омске: «Арена красного цвета, а я люблю красный. Это дает эмоциональный заряд»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Фигуристка Алина Горбачева прокомментировала выступление в короткой программе на чемпионате России в Омске.

«Прокат получился неплохим, рабочим. Можно было сделать лучше, но в целом я довольна. Такой опыт, что произвольная программа будет на следующий день после короткой, был. Был опыт кататься и в еще более короткий срок. За ночь успею восстановиться. Я люблю Омск. Была здесь на этапе Гран-при. Все очень комфортно, удобные раздевалки. Арена красного цвета, а я люблю красный. Это тоже дает эмоциональный заряд», — заявила Горбачева.

Горбачева заняла второе место в короткой программе в женском одиночном катании на чемпионате России-2025, набрав 77,57 балла.

Фигурное катание
Алина Горбачева
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