Фигуристка Урушадзе пояснила решение завершить карьеру: «Весь мир не сходится на спорте»

Грузинская фигуристка Алина Урушадзе, тренировавшаяся в штабе Светланы Соколовской, объявила об уходе из большого спорта и поделилась с «СЭ» планами на будущее.

— Как вы пришли к решению о завершении карьеры?

— Это совокупность многих факторов. Мало кто знает, но я завершала карьеру еще три года назад на полгода, но потом по некоторым обстоятельствам вернулась и не пожалела об этом: хотелось добиться каких-то результатов. Наверное, сейчас для меня пришло время двигаться дальше. Лучше сделать это вовремя, чем долго не показывать никаких результатов и жалеть об этом. Хочется просто понять, что помимо фигурного катания мне в жизни интересно, ведь только на нем мир не сходится.

Безусловно, я не ухожу со льда, буду пробовать себя в разных амплуа: участвовать в шоу, тренировать, ведь на данный момент у меня есть много знаний, которыми я могу делиться с подрастающим поколением.

Ближайшая цель — получить высшее образование, ведь я учусь на тренера в РГУФКе и в следующем году уже собираюсь получить диплом. Тяжело ли было совмещать учебу с тренировками? Нет, преподаватели шли на уступки и помогали, к тому же, я учусь в своей сфере, это тоже облегчает ситуацию. Не исключено, что в будущем я пойду учиться куда-то еще, но пока что конкретных планов у меня, откровенно говоря, нет, — рассказала Урушадзе.

20-летняя фигуристка является серебряным призером Кубка Босфора 2019 года и бронзовым призером Volvo Open Cup-2019. На зимних юношеских Олимпийских играх-2020 она заняла пятое место.