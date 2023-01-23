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Сегодня, 17:37

Загитова о Кубке Первого канала: «Нереальные эмоции — несколько дней переживаний и долгожданная победа»

Загитова прокомментировала победу на Кубке Первого канала
Руслан Минаев
Алина Загитова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Фигуристка Алина Загитова прокомментировала победу своей команда «Красная машина» на Кубке Первого канала.

«Это просто нереальные эмоции! Несколько дней в таком напряжении, переживаешь за каждого члена команды, и вот она, долгожданная победа.

Хочу сказать огромное спасибо моим ребятам, они выкладывались на все 200 процентов. У нас впереди еще не одна победа.

Команда «Нас не догонят», вы тоже большие молодчинки, благодарю за то, что держали в тонусе и не давали расслабляться.

Отдельное внимание хочу уделить нашим болельщикам! Ваша поддержка — это то, из-за чего получать кубок было в сто раз приятнее», — написала Загитова в своем Telegram-канале.

В соревнованиях одиночниц участницы из команды Загитовой набрали на 40 баллов больше, чем фигуристки команды Камилы Валиевой.

Финальный счет: «Красная машина» — «Нас не догонят» — 2344,24: 2275,42.

«Красная машина» выиграла турнир третий год подряд, дважды капитаном была Загитова, еще один раз она была пресс-атташе команды.

Фигурное катание
Алина Загитова
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