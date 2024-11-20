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Фигурное катание

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Загитова: «Я предпочитаю говорить делами, а не словами»

Алина Савинова
Алина Загитова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российская фигуристка Алина Загитова рассказала, что в данный период времени у нее напряженный график.

«Сегодня я спала часа три, наверное. Вчера были съемки, сорвала голос. У меня все отлично, много идей и проектов, а также тренировок, в том числе и учеба. Есть, чем заняться, таймменеджемент у меня на максималках всегда. Я предпочитаю говорить делами, а не словами», — приводит VOICE слова Загитовой.

Во вторник, 19 ноября, спортсменка посетила церемонию вручения премии «Звезды хайпа», которая прошла в концертном зале Live Arena.

22-летняя Загитова является олимпийской чемпионкой (2018), чемпионкой мира (2019), Европы (2018) и России (2018). Она не выступает в соревнованиях с 2020 года.

Источник: VOICE
Фигурное катание
Алина Загитова

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