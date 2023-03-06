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Фигурное катание

Сегодня, 17:45

Базарова о деле Валиевой: «Хочется верить в нейтральность и справедливость, но все крутится вокруг политики»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Чемпионка России и призер чемпионатов Европы Вера Базарова в интервью «СЭ» выразила мнение о предстоящем вердикте Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу Камилы Валиевой.

«Уверена, что сторона защиты делает для этого все возможное. Прикладываются огромные усилия, можно сказать, усилия всей страны. Но делать какие-то прогнозы, особенно с учетом всей политической ситуации... Нет, это дело неблагодарное, сейчас такое время, что за сутки все по три раза меняется.
Суд спортивный, а спорт — он так или иначе всегда крутился вокруг политики. Тем более, сейчас. И когда речь идет о российском спортсмене в текущих условиях, понятное дело, какое заведомо будет отношение. Хочется верить, конечно, в истинную нейтральность и высшую справедливость. Будем надеяться, что те, от кого зависит решение, смогут от всего абстрагироваться. Как будет на самом деле, покажет время», — сказала Базарова.

21 февраля Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд на решение дисциплинарного комитета РУСАДА по делу Валиевой. 22 февраля Международный союз конькобежцев (ISU) также подал апелляцию в CAS на решение ДАК РУСАДА признать российскую фигуристку невиновной в нарушении антидопинговых правил.

24 февраля CAS зарегистрировал апелляции ISU, ВАДА и РУСАДА на решение ДАК РУСАДА оправдать 16-летнюю спортсменку.

Вера Базарова. «Думала, что это сон, шутка, все это происходит не со мной». Интервью фигуристки, дождавшейся партнера после дисквалификации

Фигурное катание
Камила Валиева
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