0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 17:00

Фигуристка Базарова оценила сезон в российском фигурном катании: «Важнее всего было сохранить мотивацию»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Telegram Дзен

Чемпионка России и призер чемпионатов Европы Вера Базарова в интервью «СЭ» выразила мнение о сезоне в российском фигурном катании.

«Федерация оказала огромную поддержку всем спортсменам, стимуляция не только и не сколько финансовая, важнее даже моральная составляющая. Мотивация выходить и работать. У ребят есть возможность выступать, показывать себя. Зрители, медиа, телевидение, интерес большой, конкуренция невероятная, ажиотаж. Так что, все здорово. Все работают и ждут возвращения на международную арену. Такого, чтобы опустились руки, нет, все надеются и верят, что временные сложности преодолимы. Взять тот же детский спорт. Не скажу, что перестали приводить детей, верить в спортивное будущее.
Определенный скепсис у родителей есть, трудности с планированием... Но как и у всех и везде сейчас. Но вот такого, чтобы совсем забывали спорт, такого нет, жизнь идет своим чередом. Водоразделом для многих будет Олимпиада. Карьера в фигурном катании обычно длится не очень долго, и люди нацеливаются на конкретный олимпийский цикл. Милан-2026 — мечта многих в России, поэтому хочется верить, что к тому времени все будет уже спокойно и мы будем выступать», — сказала Базарова.

Российские и белорусские фигуристы отстранены от любых международных стартов под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) с марта 2022 года.

Вера Базарова. «Думала, что это сон, шутка, все это происходит не со мной». Интервью фигуристки, дождавшейся партнера после дисквалификации

Фигурное катание
0
Читайте также
Обливал водой болельщиков, дрался больше всех. Канадский тафгай наводил ужас на всю НХЛ
Два матча РПЛ — два судейских скандала. Сегодня арбитр «украл» у «Спартака» два гола
Путин предложил тиражировать идею социальных паспортов семей мобилизованных
«Русская весна» сообщила о переброске ВСУ под Артемовск бронемашин из ОАЭ
Владимир Зеленский и командование украинской армии отказались отходить из Артемовска
Гепатолог назвала способ защититься от болезней печени
Популярное видео
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», произвольная программа
Дмитрий Алиев: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», произвольная программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», произвольная программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Аделия Петросян: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», короткая программа
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», короткая программа
Макар Игнатов: финал «Гран-при России», короткая программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», короткая программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», короткая программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», короткая программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», короткая программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», короткая программа
Аделия Петросян: финал «Гран-при России», короткая программа
Медведева и Федотов: «Мой ласковый и нежный зверь»
Коляда зря снимается с турниров! Идеальный номер
Шоу на площади Революции: обливание водой, забег босиком
Бетина Попова: Плющенко наехал на федерацию, что с ученицами Тутберидзе, пение Загитовой
Загитова поет! Чемпионка спела с Zivert при полном стадионе
Трусова разделась на льду! Новая программа со сменой платья
Трусова: нейтральный статус, усталость от спорта и финал «Гран-при»
Константинова: Олимпиада без флага, подкаты парней, переезд в Астрахань
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Леонова — о выступлении Валиевой в этом сезоне: «Вряд ли это конец карьеры»

Фигуристка Базарова о реакции на дисквалификацию партнера: «Был шок, но желания все бросить не было»