Фигуристка Базарова оценила сезон в российском фигурном катании: «Важнее всего было сохранить мотивацию»

Чемпионка России и призер чемпионатов Европы Вера Базарова в интервью «СЭ» выразила мнение о сезоне в российском фигурном катании.

«Федерация оказала огромную поддержку всем спортсменам, стимуляция не только и не сколько финансовая, важнее даже моральная составляющая. Мотивация выходить и работать. У ребят есть возможность выступать, показывать себя. Зрители, медиа, телевидение, интерес большой, конкуренция невероятная, ажиотаж. Так что, все здорово. Все работают и ждут возвращения на международную арену. Такого, чтобы опустились руки, нет, все надеются и верят, что временные сложности преодолимы. Взять тот же детский спорт. Не скажу, что перестали приводить детей, верить в спортивное будущее.

Определенный скепсис у родителей есть, трудности с планированием... Но как и у всех и везде сейчас. Но вот такого, чтобы совсем забывали спорт, такого нет, жизнь идет своим чередом. Водоразделом для многих будет Олимпиада. Карьера в фигурном катании обычно длится не очень долго, и люди нацеливаются на конкретный олимпийский цикл. Милан-2026 — мечта многих в России, поэтому хочется верить, что к тому времени все будет уже спокойно и мы будем выступать», — сказала Базарова.

Российские и белорусские фигуристы отстранены от любых международных стартов под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) с марта 2022 года.