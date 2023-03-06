Фигуристка Базарова о допустимости допинга: «Нет мысли сделать себя сильнее, но закон есть закон. В жизни тоже есть правила»

Чемпионка России и призер чемпионатов Европы Вера Базарова в интервью «СЭ» выразила мнение о целесообразности жестких наказаний за положительные пробы на допинг, если найденный препарат не доказывает повышение спортивных показателей.

«Я все понимаю. Нет мысли сделать себя сильнее, выиграть нечестно... Но есть закон. В жизни тоже много случаев, когда вроде бы не сделал никому ничего плохого, а нарушил какие-то важные правила. И за это приходится отвечать. Все приходит с опытом, нужно перестраховываться, следить за всем, думать о том, что подобное может случиться с каждым. Обидно, но обратно время не отмотать», — сказала Базарова.

Партнера Веры Юрия Ларионова дисквалифицировали в 2008 году на год из-за положительной пробы на фуросемид. Позднее отстранение сократили на полгода.