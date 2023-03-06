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Допинг

Сегодня, 17:30

Фигуристка Базарова о допустимости допинга: «Нет мысли сделать себя сильнее, но закон есть закон. В жизни тоже есть правила»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Вера Базарова.
Фото Антон Сергиенко, «СЭ»
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Чемпионка России и призер чемпионатов Европы Вера Базарова в интервью «СЭ» выразила мнение о целесообразности жестких наказаний за положительные пробы на допинг, если найденный препарат не доказывает повышение спортивных показателей.

«Я все понимаю. Нет мысли сделать себя сильнее, выиграть нечестно... Но есть закон. В жизни тоже много случаев, когда вроде бы не сделал никому ничего плохого, а нарушил какие-то важные правила. И за это приходится отвечать. Все приходит с опытом, нужно перестраховываться, следить за всем, думать о том, что подобное может случиться с каждым. Обидно, но обратно время не отмотать», — сказала Базарова.

Партнера Веры Юрия Ларионова дисквалифицировали в 2008 году на год из-за положительной пробы на фуросемид. Позднее отстранение сократили на полгода.

Вера Базарова. «Думала, что это сон, шутка, все это происходит не со мной». Интервью фигуристки, дождавшейся партнера после дисквалификации

Фигурное катание
Вера Базарова/Юрий Ларионов
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