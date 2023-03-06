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Фигурное катание

Сегодня, 18:45

Базарова о проблемах в парном катании: «Спорт должен эволюционировать. Бороться с прогрессом — как с ветряными мельницами»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Чемпионка России и призер чемпионатов Европы Вера Базарова в интервью «СЭ» поделилась мнением о текущем состоянии парного катания в мире.

«Расслабились без нас! Когда нет главного конкурента, остальные работают без прежнего энтузиазма. Конечно, есть еще последствия ограничения ультра-си. Был период, когда все побежали за четверными элементами, я его тоже застала. Но это все привело к череде серьезнейших травм, поэтому стоимость рискованных элементов ограничили. Смысла их готовить сейчас мало, а значит, и мотивации. В одиночном катании четверные решают все. Сейчас даже юниоры в 12 лет прыгают по несколько квадов, как парни, так и девушки. В парах же опасность получить травму выше, поэтому этот технический прогресс решили немного притормозить.
С одной стороны, это попытка сохранить здоровье спортсменов. С другой, спорт должен двигаться вперед, эволюционировать. Бороться с прогрессом — как с ветряными мельницами... Но само по себе желание работать над спортивным долголетием правильно. В некоторых случаях риск бывает излишним, и четверные подкрутки, возможно, именно тот случай. Неудачно закончится она — и все... Деградация спорта — это громко сказано. Прогресс не остановить, просто вместо революционных процессов, как в одиночном катании, будут эволюционные. Постепенные. К тому же развиваться можно в разных направлениях. Смотреть на вторую оценку, работать над эстетикой, усложнять поддержки. Это происходит каждый год. Тем не менее на прыжки, подкрутки и выбросы как смотрели, так и будут смотреть. Поэтому со временем четверные в парное, пожалуй, придут», — сказала Базарова.

На Олимпиаде в Пекине четверную подкрутку исполнили олимпийские чемпионы Вэньцзин Суй и Цун Хань.

Вера Базарова. «Думала, что это сон, шутка, все это происходит не со мной». Интервью фигуристки, дождавшейся партнера после дисквалификации

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