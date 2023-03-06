Базарова о воссоединении с Ларионовым: «Мы взрослые люди и понимали, что лучше кататься вместе»

Чемпионка России и призер чемпионатов Европы Вера Базарова в интервью «СЭ» рассказала о воссоединении с бывшим партнером Юрием Ларионовым в рамках ледовых шоу.

«Нас снова свел случай. Я вышла на первое шоу с Ильей Авербухом. Пригласили, я согласилась, все было достаточно спонтанно. Меня поставили кататься с другим партнером, а на репетиции я увидела Юру с другой партнершей. Впервые за несколько лет увиделись. На репетиции, естественно, поздоровались друг с другом. И уже через год на шоу Навки нас пригласили вместе именно как пару. Сначала были сомнения, но созвонились, пообщались. Проблем не было.

Понятное дело, что были разногласия, но они уже в прошлом. Мы взрослые люди и понимали, что нам лучше кататься вместе. К тому же я рада, что вопрос решился. Когда происходит конфликт или ссора, но затем спустя какое-то время преодолеваешь его и снова возвращаешь хорошие отношения. Я всегда стараюсь сохранять дружеские отношения и не зацикливаться на прошлом», — сказала Базарова.

В 2014 году партнер Веры Ларионов решил продолжить карьеру с Натальей Забияко. Их дуэт просуществовал меньше года.