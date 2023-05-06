Бойкова — о переходе к Тутберидзе: «Мы с Козловским приняли решение двигаться дальше и пробовать что-то новое»

Российская фигуристка Александра Бойкова, выступающая в паре с Дмитрием Козловским, сообщила о переходе от Тамары Москвиной в группу Этери Тутберидзе.

«Мы с Димой и командой Тамары Николаевны прошли большой путь длиной в 7 лет. Мы благодарны за наши первые шаги в парном катании и за победы, которых мы достигли за это время. Но мы приняли решение двигаться дальше и пробовать что-то новое. Поэтому мы переходим в команду Этери Георгиевны Тутберидзе. Надеемся, что этот путь станет для нас счастливым и успешным. Спасибо всем, кто был и будет с нами», — написала фигуристка в социальной сети.

Вместе с Москвиной Бойкова/Козловский стали двукратными чемпионами России, чемпионами Европы и призерами чемпионата мира.