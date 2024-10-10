Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 21:24

Фигуристка Бранденбург сравнила тренировки в России и Швейцарии

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Швейцарская фигуристка Анастасия Бранденбург рассказала о различиях в тренировках в Швейцарии и России.

«Все совсем по-другому. Сначала мне было сложно, так как у нас другой ритм, дома я тренировалась намного меньше. Но когда привыкла, стало нормально. При этом, когда после такой подготовки возвращаюсь в Швейцарию, набранную форму сложно держать, к тому же у меня еще школа. В России распорядок дня был таким: подъем, балет, лед, растяжки, обед, ОФП (иногда вместо них были танцы), потом второй лед и заминка. В свободное время я либо просто отдыхала, либо делала домашку, так как в школе меня отпустили на неделю раньше», — приводит слова Бранденбург Sport24.

15-летняя фигуристка в 2024 году на юниорском чемпионате мира заняла шестое место.

Источник: Sport24
Фигурное катание

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Ураган «Милтон» обрушился на Флориду и расколол политиков США. Что пишут СМИ
Пловец Евгений Рылов заявил, что хочет выступать под флагом России
Головин раскрыл, зачем прилетел из Монако. Что происходит в сборной России
Миллер допустил новый шоковый рост цен на газ в Европе и перебои в поставках
World Aquatics может разрешить нейтральным пловцам участвовать в эстафетах
Суд в Москве в закрытом режиме рассмотрел иск по делу Ларисы Долиной
Сегодня
Вчера
Неделя