Чикмарева — о статусе ЧР: «Это кульминация всего сезона — тут выступают все сильнейшие»

Фигуристка Екатерина Чикмарева, выступающая в паре с Матвеем Янченковым, подвела итоги первой половины сезона для своего дуэта.

«Неудачи по ходу сезона — это нормально. У любого спортсмена бывают взлеты и падения. Мы учли ошибки и работали над ними более усердно. Результат в Челябинске доказывает нашу работу, показывает результат.

Не скажу, что успех на чемпионате России полностью затмевает неудачи на этапах «Гран-при», каждый турнир важен по-своему. Но медаль важнее на чемпионате России. Она приятнее и статуснее, потому что здесь выступают все сильнейшие пары страны, это кульминация всего сезона.

Будем стремиться развиваться, пытаться показать на практике все, что мы хотим», — сказала Чикмарева.

На чемпионате России пара Чикмарева/Янченков заняла третье место. Это первый взрослый сезон для дуэта.