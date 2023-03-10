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Сегодня, 10:36

Дарья Усачева планирует перейти в танцы на льду

Руслан Минаев
Дарья Усачева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Фигуристка Дарья Усачева планирует перейти из одиночного разряда в танцы на льду, сообщает РИА «Новости Спорт».

По данным источника, 16-летняя спортсменка еще не приняла окончательного решения и продолжает заниматься в группе заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

Отмечается, что некоторое время назад Усачева прошла пробы с победителем юношеских Олимпийских игр-2020 Дарио Чиризано на сборе в Дубае, но фигуристы не подошли друг другу по ряду причин, одна из которых — параметры роста спортсменов.

Усачева является серебряным призером этапа «Гран-при» в США в одиночном катании. Осенью 2021 года она получила тяжелую травму бедра на этапе «Гран-при» в Японии.

Источник: РИА
Фигурное катание
Дарья Усачева
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