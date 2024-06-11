Фигуристка Дробязко выступит в шоу Навки после лишения литовского гражданства

Фигуристка Маргарита Дробязко примет участие в ледовом представлении Татьяны Навки «Руслан и Людмила» в Сочи, сообщается на сайте шоу.

52-летняя Дробязко является двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы и бронзовым призером чемпионата мира-2000. 15 сентября 2023 года президент Литвы Гитанас Науседа подписал документ о лишении фигуристки гражданства страны.

Ледовое шоу «Руслан и Людмила» будет проходить в «Сочи Парке» с 12 июня по 2 октября.

В главных ролях выступят Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Евгения Тарасова и Евгений Морозов, Алина Загитова, Камила Валиева, Максим Ковтун и другие именитые фигуристы. Бывший партнер Дробязко по танцам на льду Повилас Ванагас также заявлен на шоу.