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Фигурное катание

Сегодня, 14:04

Фигуристка Дробязко выступит в шоу Навки после лишения литовского гражданства

Алина Савинова
Маргарита Дробязко (в центре).
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Фигуристка Маргарита Дробязко примет участие в ледовом представлении Татьяны Навки «Руслан и Людмила» в Сочи, сообщается на сайте шоу.

52-летняя Дробязко является двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы и бронзовым призером чемпионата мира-2000. 15 сентября 2023 года президент Литвы Гитанас Науседа подписал документ о лишении фигуристки гражданства страны.

Ледовое шоу «Руслан и Людмила» будет проходить в «Сочи Парке» с 12 июня по 2 октября.

В главных ролях выступят Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Евгения Тарасова и Евгений Морозов, Алина Загитова, Камила Валиева, Максим Ковтун и другие именитые фигуристы. Бывший партнер Дробязко по танцам на льду Повилас Ванагас также заявлен на шоу.

Фигурное катание
Маргарита Дробязко
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