Фигуристка Дробязко заявила, что не будет сохранять литовский паспорт ценой предательства России

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Литовская фигуристка Маргарита Дробязко назвала предательством требование отказаться от России ради сохранения литовского гражданства.
«Сейчас вражеским государством объявлена страна, где я родилась и выросла, где получила образование и встала на коньки, где совместно с Повиласом под руководством лучших российских тренеров подготовилась к пяти Олимпиадам, 12 чемпионатам мира и 12 чемпионатам Европы, чтобы прославить там доверившую мне свою спортивную честь Литву.
Если теперь для того, чтобы сохранить литовский паспорт, мне предложат отказаться от части моей семьи, страны, которая с детства была моей родиной, профессии и верных друзей, то совершенно очевидно, что это не мой путь, так как это предательство, ценой которого ничто не должно покупаться», – написала Дробязко в соцсетях.
Летом этого года сообщалось, что Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте в своем обращении к президенту страны Гитанасу Науседе рекомендовала лишить гражданства фигуристка Маргариту Дробязко из-за выступлений в ледовых шоу Татьяны Навки.