Фигуристка Дробязко заявила, что не будет сохранять литовский паспорт ценой предательства России

Литовская фигуристка Маргарита Дробязко назвала предательством требование отказаться от России ради сохранения литовского гражданства.

«Сейчас вражеским государством объявлена страна, где я родилась и выросла, где получила образование и встала на коньки, где совместно с Повиласом под руководством лучших российских тренеров подготовилась к пяти Олимпиадам, 12 чемпионатам мира и 12 чемпионатам Европы, чтобы прославить там доверившую мне свою спортивную честь Литву.

Если теперь для того, чтобы сохранить литовский паспорт, мне предложат отказаться от части моей семьи, страны, которая с детства была моей родиной, профессии и верных друзей, то совершенно очевидно, что это не мой путь, так как это предательство, ценой которого ничто не должно покупаться», – написала Дробязко в соцсетях.

Летом этого года сообщалось, что Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте в своем обращении к президенту страны Гитанасу Науседе рекомендовала лишить гражданства фигуристка Маргариту Дробязко из-за выступлений в ледовых шоу Татьяны Навки.