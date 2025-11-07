Елена Костылева: «Представляю себя фигуристкой, больше никем»

Чемпионка России среди юниоров 14-летняя Елена Костылева в интервью «СЭ» рассказала, что не представляет для себя другого будущего, кроме спорта.

— Как в принципе выглядит день Елены Костылевой?

— Подъем где-то в 7.50. Завтракаю, собираюсь на тренировку, иду. Тренируюсь — разминка, лед, если что-то болит — процедуры всякие, физиотерапия. Тренировка — 1 час 15 минут. Потом отдых часа три, перерыв — ем, и снова разминка — тренировка — отдых. Бывает еще и третья тренировка, но не всегда. В конце дня — заминка, ЛФК и потом домой отдыхать. И есть один выходной.

— На что-то еще хватает времени кроме спорта? Книжку почитать?

— Больше в телефоне... Книжки я не читаю, честно скажу. Не хватает меня на это.

— Ты в принципе допускаешь для себя жизнь вне фигурного катания? Если не фигуристка, то кто?

— Спортивная гимнастика разве что. Но я представляю себя только фигуристкой, больше никем. Вне фигурного катания себя не вижу.