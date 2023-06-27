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Сегодня, 14:20

Радионова — о возможном возвращении Щербаковой: «Это вызывает уважение»

Радионова отреагировала на возможное возвращение Щербаковой к соревнованиям в следующем сезоне
Дарья Алексеева
Корреспондент
Анна Щербакова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Бронзовый призер чемпионата мира Елена Радионова в комментарии для «СЭ» отреагировала на новость, что олимпийская чемпионка Анна Щербакова думает о возвращении к соревнованиям в следующем сезоне.

«Это хорошая новость. Болельщики по Ане очень соскучились. Она спортсменка топ уровня. Она олимпийская чемпионка, если Аня нашла в себе силы дальше бороться, выступать — это вызывает уважение. После того как ты выбиваешься из соревновательной колеи, пробуешь жить обычной жизнью, вернуться тяжело. Конечно, если Аня как раньше будет отдаваться своему делу, она спокойно может быть лидером. Тот арсенал прыжков, который у нее есть, четверной лутц и четверной флип делают единицы», — сказала Радионова «СЭ».

Щербакова является трехкратной чемпионкой России, призером чемпионата Европы и олимпийской чемпионкой 2022 года в личном первенстве. Прошлый сезон спортсменка пропустила из-за операции на колене.

Анна Щербакова
Елена Радионова
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