Худайбердиева объяснила переход из группы Самохина к Жулину

Фигуристка Елизавета Худайбердиева объяснила, почему перешла от тренера Дениса Самохина к Александру Жулину. Спортсменка выступает в танцах на льду в паре с Егором Базиным.

«Это решение я могу назвать одним из самых тяжелых, серьезных и болезненных в моей жизни. Каждодневные тренировки, сборы, соревнования, победы, поражения, в какой-то период жизни Денис Эдуардович, Мария Валерьевна и Николай Никонов стали моими самыми близкими людьми.

Мы хотим двигаться дальше, совершенствоваться, и, обсудив все с Егором, пришли к общему мнению, что нам нужно пойти на этот сложный шаг. Я хочу сказать огромное спасибо вам за все. Мы безумно благодарны», — написала спортсменка в Telegram-канале.

В группе Жулина тренируются серебряные призеры Олимпиады Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также многократные призеры чемпионатов Европы Александра Степанова и Иван Букин.