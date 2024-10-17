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Фигурное катание

Сегодня, 14:20

Худайбердиева — о разводе с мужем в 20 лет: «Случилось так, как случилось»

Алина Савинова
Елизавета Худайбердиева — Егор Базин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Выступающая в танцах на льду фигуристка Елизавета Худайбердиева ответила на вопрос своего подписчика о разводе с мужем. Ее супругом был продюсер Первого канала Кирилл Благовой.

Пара поженилась в феврале 2022 года. На тот момент спортсменке было 19 лет. Через год Худайбердиева и Благов развелись.

«После развода я не афиширую свою личную жизнь, но и не скрываю! Мне всего 22. К большому сожалению, случилось так, как случилось. Но я ни секунды не жалею и всегда вспоминаю жизнь в браке как один из лучших своих периодов. Сила в любви, друзья. Не бойтесь любить, влюбляться и разрешайте быть любимыми», — написала Худайбердиева в соцсети.

Также фигуристка сообщила, что в скором времени выйдет интервью, где она впервые прокомментировала эту главу свой жизни.

Худайбердиева выступает в танцах на льду в паре с Егором Базиным. Они являются чемпионами России 2023 года и серебряными призерами чемпионата страны-2024. Предыдущим партнером спортсменки был Никита Назаров.

Фигурное катание
Елизавета Худайбердиева/Егор Базин

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