Российская фигуристка рассказала об угрозах в соцсетях: «Ходила и оглядывалась»

Выступающая в танцах на льду фигуристка Елизавета Шанаева заявила, что получала угрозы в социальных сетях после инцидента, произошедшего в прошлом сезоне на этапе «Гран-при России» в Красноярске.

В октябре на разминке Шанаева задела коньком Аннабель Морозов, и та из-за травмы была вынуждена сняться с соревнований.

«До этого я не сталкивалась с таким количеством хейта. Были реальные сообщения с угрозами. Под моим позитивным постом оставили больше сотни комментариев о том, какая я плохая. Люди писали: «Если тебе прилетит по голове, то это за Аннабель». Причем аватарки у них не котики или зайчики. Это были реальные живые люди с настоящими фото... Ходила и оглядывалась», — приводит Sport24 слова Шанаевой.

Спортсменка отметила, то изначально не отреагировала на эту ситуацию, поскольку подумала, что ничего серьезного не произошло.

«Помню, что в день произволки Аннабель смеялась и улыбалась. Я думаю: «Ну, слава богу, все пронесло». Да, потом ей стало больно, и они снялись. Но мы об этом не знали. Изначально человек был на позитиве», — добавила она.

На тот момент Шанева выступала в паре с Павлом Дроздом. Вместе они стали серебряными призерами чемпионата России (2023) и серебряными призерами финала «Гран-при России» (2023). В марте стало известно, что дуэт прекратил свое существование. Шанаева продолжает тренироваться в группе Александра Жулина.