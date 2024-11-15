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Фигурное катание

15 ноября, 23:14

Медведева — о шоу и грантах: «Пока не задумывалась»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Софья Щудрина
Корреспондент
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Фигуристка Евгения Медведева рассказала, планирует ли запускать свое шоу, как это ранее сделала Алина Загитова.

— Есть ли планы создать свое шоу? Некоторые гранты на такое просят.

— Слушайте, я пока не готова. Можно я сделаю «вдох-выдох», прежде чем буду говорить о дальнейших шоу? В этом году точно не будет.

15 ноября на «ЦСКА Арене» состоялось большое ледовое шоу, приуроченное к 25-летию спортсменки.

Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр 2018 года, а также двукратной чемпионкой России и мира.

Фигурное катание
Евгения Медведева

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