Медведева рассказала, как готовится к фотосессиям

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева в интервью «СЭ» рассказала о своих фотосессиях. Фигуристка отметила, что воспринимает эту деятельность как самореализацию в плане искусства.

— Вы много участвуете в фотосессиях. Есть еще какие-нибудь образы или локации, которые вы могли бы попробовать?

— Образов нет. Есть несколько ребят, с которыми я бы хотела поработать. И мы уже заряжены, осталось только определить дату. Мы несколько раз работали с Димой Ермузевичем. Сейчас хотим еще с Димой Крикуном. Они вообще очень талантливые ребята в плане визуала и фотографии. Мне очень повезло, что я с ними со всеми общаюсь. Для меня это самореализация в плане искусства.

— Как вы готовитесь к фотосессиям? Может, вдохновляетесь какими-то моделями?

— В этом плане я доверяю фотографам, визуалам. Да, у меня бывают какие-то свои идеи. И я не раз их воплощала — можно наблюдать за этим у меня на страничке в социальных сетях. Сейчас я прямо спрашиваю ребят: «Мне хочется чего-то эдакого, но не знаю, чего». И они предлагают.