Эфир
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 16:30

Медведева рассказала, как готовится к фотосессиям

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Евгения Медведева.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева в интервью «СЭ» рассказала о своих фотосессиях. Фигуристка отметила, что воспринимает эту деятельность как самореализацию в плане искусства.

— Вы много участвуете в фотосессиях. Есть еще какие-нибудь образы или локации, которые вы могли бы попробовать?

— Образов нет. Есть несколько ребят, с которыми я бы хотела поработать. И мы уже заряжены, осталось только определить дату. Мы несколько раз работали с Димой Ермузевичем. Сейчас хотим еще с Димой Крикуном. Они вообще очень талантливые ребята в плане визуала и фотографии. Мне очень повезло, что я с ними со всеми общаюсь. Для меня это самореализация в плане искусства.

— Как вы готовитесь к фотосессиям? Может, вдохновляетесь какими-то моделями?

— В этом плане я доверяю фотографам, визуалам. Да, у меня бывают какие-то свои идеи. И я не раз их воплощала — можно наблюдать за этим у меня на страничке в социальных сетях. Сейчас я прямо спрашиваю ребят: «Мне хочется чего-то эдакого, но не знаю, чего». И они предлагают.

Евгения Медведева. «Фильм про Евгению Медведеву — это звучит пафосно». Двукратная чемпионка мира — интервью не о спорте

Евгения Медведева
2
0
Читайте также
Фьюри победил Чисору и защитил чемпионский титул
Россиянка стала первым гроссмейстером, снявшимся в эротической фотосессии. Но почему она покинула нашу страну?
Кадыров сообщил о задержании диверсантов в Херсонской области
Бывший работник лаборатории Уханя рассказал о создании возбудителя COVID-19
В Подмосковье задержали до смерти забившую шестилетнего брата школьницу
Как тушат лесные пожары на Сахалине
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Медведева сообщила, что не посещает МГУ в данный момент

Медведева — о документальном фильме о себе: «Будет много материала, которого я даже не помню»