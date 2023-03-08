Медведева вспомнила случай на ЧМ-2016: «Мне на дорожку перед разминкой нужно было пописать»

Фигуристка Евгения Медведева рассказала о забавном инциденте, который произошел с ней во время разминки на чемпионате мира-2016 в Бостоне.

«У меня, короче, часы запаздывали на пять минут. А пять минут в той ситуации это очень и очень много. Мне только-только 16 лет исполнилось, я такая выскочка. Люди такие в разминке со мной были: двукратные чемпионы мира, призеры Олимпийских игр, которые уже очень много повидали в спорте, настолько опытные люди.

И я решила, что мне на дорожку нужно сходить пописать. А это такая морока, костюмы наши — застежка на застежке, молния на молнии. Это в принципе долго — расстегнуть, застегнуть обратно, прическу поправить, перчатки надеть, натянуть петелечку. Это очень долго. Но я решила, что пять минут — достаточно. Пошла и как только зашла в кабинку, время разминки уже пошло.

И я понимаю, что ко мне тренер уже бьется в дверь, говорит: Женя, быстрее, разминка началась без тебя! А на ЧМ выходить без разминки, да еще с таким скандальчиком — это в принципе так себе. Да и репутацию себе портить не хотелось бы», — сказала Медведева в шоу «Я себя знаю» на Youtube-канала «Азамат Мусагалиев».

Фигуристка добавила, что участники разминки ждали ее в течение пяти минут.

«Короче, выбегая я оттуда: платье расстегнуто, перчатки не одеты, один конек полузавязанный. Я бегу на лед, тренер там по пути мне что-то завязывает, молния еще заедает. И вот в таком виде я прибегаю и понимаю, что в зале сидят 25 тысяч человек, там пять величайших фигуристок мира, организаторы соревнований, камеры, прайм-тайм.

И я вот выбегаю в абсолютной тишине, и на меня все смотрят. Провалиться можно было. Я потом извинялась перед всеми, потому что разминка идет шесть минут, а девочки ждали меня пять», — сказала она.

По итогам ЧМ-2016 Медведева выиграла золотую медаль. В тройку попали американка Эшли Вагнер и россиянка Анна Погорилая.