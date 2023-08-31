Фигуристка Горбачева: «Меня никогда не били и не унижали мои тренеры»

Российская фигуристка Алина Горбачева рассказала о взаимоотношениях с тренерами и родителями.

«Пока я ехала в пробке, мне было скучно, я решила почитать канал своего обожаемого блогера, теперь я понимаю, о чем идет речь. Давайте пройдемся по фактам.

Во-первых, меня никогда не били и не унижали мои тренеры. Во-вторых, моя мама ни разу не приезжала на сборы и за последние три года ни разу не приходила на тренировки. Даже если бы она очень хотела о чем-то попросить моих тренеров, чисто физически она не смогла бы этого сделать», — сказала Горбачева в видео, опубликованном в ее Telegram-канале.

29 августа стало известно, что накануне в Москве 16-летняя Горбачева пропала после того, как вышла с катка «Чкалов Арена». К ее поискам были привлечены водолазы и группа волонтеров. К вечеру девочку нашли и доставили в подразделение Следственного комитета по Москве.

Утром 30 августа следователи передали Горбачеву маме. Причину своего исчезновения фигуристка не назвала. В этот же день она опубликовала в своих соцсетях пост, в котором попросила прощения за свой поступок.

Также в СМИ писали, что семья Горбачевой настаивает, чтобы фигуристка бросила спорт.