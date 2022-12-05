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Фигурное катание

Сегодня, 18:15

Фигуристка Гущина рассказала, почему перешла в группу Давыденко

Анастасия Плетнева
Корреспондент
Ксения Гущина.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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16-летняя российская фигуристка Ксения Гущина в интервью «СЭ» поделилась воспоминаниями о том, как перешла в группу петербургского специалиста Кирилла Давыденко. До этого сезона спортсменка тренировалась в Перми.

«Так получилось, что с Ольгой Сергеевной Старцевой, моим первым тренером, расторгли договор. Специалиста уровня Старцевой в школе нет, поэтому совместно с Ольгой Сергеевной было принято решение попробовать себя в другой школе. Она сама выбрала мне школу и тренера, которому хотела бы меня передать. Дальше была моя работа — трехнедельные сборы в Оренбурге с новой командой. В конце сборов я услышала заветное «да». Затем три дня на переезд — и я в Санкт-Петербурге», — сказала Гущина «СЭ».

Ксения Гущина. «Специалистов приходится оплачивать родителям». Рассказ юной звезды фигурного катания Ксении Гущиной

Фигурное катание
Ксения Гущина
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