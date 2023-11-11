Хана Есида выиграла «Гран-при Китая» у женщин

Французский фигурист Адам Сяо Хим Фа, Хана Есида из Японии и танцевальный дуэт Пайпер Гиллес/Поль Пуарье — победители четвертого этапа «Гран-при» ISU «Cup of China».

В мужском одиночном катании выиграл француз Адам Сяо Хим Фа. По сумме двух программ он набрал 298,38 балла. Второе место у японца Шома Уно — 279,98 балла. Тройку сильнейших замкнул Михаил Шайдоров из Казахстана — 264,46.

В женском одиночном катании сильнейшей оказалась японка Хана Есида. Ее сумма после короткой и произвольной программ — 203,97 балла. Второй результат показала еще одна представительница Японии Ринка Ватанабэ — 203,22 балла. Третье место у бельгийки Луны Хендрикс — 201,49 балла.

В танцах на льду лучшим был канадский дуэт Пайпер Гиллес/Поль Пуарье с суммой ритм-танца и произвольного проката — 207,83 балла. Их соотечественники Маржори Лажуа/Захари Лага на втором месте — 206,02. На третьей строчке американцы Каролин Грин/Майкл Парсонс — 189,33 балла.

Следующий этап «Гран-при» ISU пройдет с 17 по 20 ноября в Финляндии.