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Фигурное катание

Сегодня, 09:08

Фигуристка Худайбердиева прокомментировала отношения с чемпионом мира Галлямовым

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Чемпионка России Елизавета Худайбердиева в комментарии для «СЭ» ответила на вопрос о возможном романе с Александром Галлямовым. Ранее в соцсетях стали появляться видео, где фигуристы вместе проводят время.

— Твое сердце занято? Иначе как трактовать совместные фото с Александром Галлямовым и поездки на машине?

— В моем сердце большая любовь, которую я готова дарить только семье. Надеюсь, я на правильном пути. (Улыбается.) С Сашей мы завидные холостяки нашей «взрослой» сборной, не надо искать объяснений, — ответила Худайбердиева.

Худайбердиева выступает в танцах на льду в паре с Егором Базиным. Партнершей Галлямова в парном катании является Анастасия Мишина.

Фигурное катание
Елизавета Худайбердиева/Егор Базин

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