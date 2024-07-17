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Фигурное катание

Сегодня, 11:55

Фигуристка Худайбердиева рассказала, как проходит подготовка к новому сезону

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Фигуристка Елизавета Худайбердиева, выступающая в танцах на льду с Егором Базиным, рассказала, как проходит подготовка дуэта к новому сезону.

«Мы стараемся каждый год сделать что-то новое, приближаемся к стилю своего тренера Александра Жулина, в том сезоне мы все-таки просто притирались друг к другу как спортсмены, сейчас перенимаем его идею фигурного катания. Ритм-танец в том же стиле, в котором он задан, стиль этот похож на прошлогодний, будет интересно. Эти программы мне нравятся больше, чем в прошлом году. В произвольной брейк-данса не будет, но все элементы будут новые, мы работали всей командой. Нам лично не в кайф катать одно и то же», — приводит слова Худайбердиевой ТАСС.

В апреле 2023 года Худайбердиева и Базин перешли в группу Жулина. На чемпионате России-2024 пара заняла второе место, уступив Александре Степановой и Ивану Букину.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Александр Жулин
Елизавета Худайбердиева/Егор Базин
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