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Фигурное катание

Сегодня, 09:15

Фигуристка из Москвы – о переезде во Францию: «Если ты не француз, то вряд ли когда-либо им станешь»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Жоффре Бриссо и Евгения Лопарева.
Фото Global Look Press
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Французская фигуристка российского происхождения Евгения Лопарева в интервью «СЭ» рассказала о том, как адаптировалась к новой стране.

«У нас в команде все общаются, но партнер мой активнее общается.  Он француз, и на родном языке, конечно, все-таки проще общаться. Стала ли я своей? Знаете… Мне кажется своим во Франции полностью стать невозможно. Разный менталитет, воспитание, привычки, установки.

 

Если ты не француз, то вряд ли станешь французом, если ты не родился в этой стране... И так про любую страну, мне кажется, можно смело сказать. Но в целом я себя ощущаю вполне комфортно в общении и в жизни во Франции», – сказала Лопарева.

Отметим, что Лопарева переехала во Францию в 2018 году. 

Полностью интервью Лопаревой «СЭ» читайте здесь

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