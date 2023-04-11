Валиева о хейтерах: «Нет смысла реагировать»

Фигуристка Камила Валиева рассказала о том, как реагирует на нелицеприятные комментарии в соцсетях.

«Чаще всего негативные комментарии пишут люди со странных аккаунтов, то есть человек анонимно пытается высказать свое мнение. Но в лицо он тебе никогда такого не скажет. «Меня никто не узнает, поэтому я сейчас такое напишу»... Поэтому реагировать на такие комментарии нет ровным счетом никакого смысла. Самое главное, что зрителям нравится то, что я делаю. Это же видно», — цитирует фигуристку «КП-Спорт».

Также Валиева рассказала о людях, которые окружают ее в жизни.