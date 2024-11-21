Валиева станет ведущей музыкального фестиваля

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала, что станет ведущей фестиваля современной музыки «Новая песня года», который пройдет в Москве 8 декабря.

Спортсменка опубликовала афишу мероприятия с подписью «До встречи».

В октябре стало известно, что Валиева не примет участия в шоу «Ледниковый период».

В январе CAS дисквалифицировал Валиеву за нарушение антидопинговых правил на четыре года. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы. Кроме того, Международный союз конькобежцев пересмотрел результаты командного турнира Олимпиады в Пекине, переместив сборную России, в состав которой входила Валиева, с первого места на третье.