Валиева о планах после карьеры: «Буду поступать, чтобы получить специальность тренера»

Фигуристка Камила Валиева рассказала о своих планах после завершения карьеры. По словам олимпийской чемпионки, она намерена получить специальность тренера.

«Точно буду поступать, чтобы получить специальность тренера и потом уже, когда мне будет лет 20, я надеюсь, что я хоть чуть-чуть пойму, чем я еще хочу заниматься и, возможно, буду получать второе образование.

Мне, например, нравится сниматься в клипах, мне интересна актерская деятельность. Я принимала участие в клипах Вани Дмитриенко и Натальи Подольской. Очень хотелось бы попробовать себя и в этом направлении", — цитирует фигуристку «КП-Спорт».

Ранее Валиева рассказала о роли мамы в ее карьере.