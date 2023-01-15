Фигуристка Карина Акопова заявила, что планирует приступить к тренировкам на следующей неделе

Фигуристка Карина Акопова, выступающая паре с Никитой Рахманиным, планирует возобновить тренировки после восстановления от травмы на следующей неделе.

«Мне становится лучше, в пятницу я улетаю в Сочи, там во время тренировочного процесса будет понятно, прошла ли травма. Хотелось бы, конечно, еще выступить в этом сезоне, делаю все возможное, но все зависит не от меня, а от моего тела», - приводит ТАСС слова Акоповой.

Акопова и Рахманин пропустили чемпионат России в Красноярске из-за травмы фигуристки. Спортсменка отмечала, что ее беспокоят компрессионная нейропатия и некоторые другие проблемы.