Фигуристка Карина Сафина объявила, что больше не будет кататься в паре с Лукой Берулава

Грузинская фигуристка Карина Сафина объявила об уходе из команды российского тренера Павла Слюсаренко и поиске нового партнера.

«Мое сотрудничество с командой Павла Сергеевича и Лукой закончено. Я благодарна каждому из вас за этот путь и бесценный опыт, хоть он был недолгий и кардинально разный. Это конец только одной главы моей жизни, и точка поставлена. Я переворачиваю страницу и начинаю новую главу, продолжаю свою карьеру, возвращаю форму и ищу партнера», — заявила Сафина в соцсетях.

Грузинская пара становилась победителем юниорского чемпионата мира по фигурному катанию в 2022 году. В сезоне 2021/22 они заняли четвертое место на взрослом чемпионате мира в Монпелье.