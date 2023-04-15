Российская фигуристка Катарина Гербольдт в комментарии для «СЭ» назвала лучший новый формат соревнований по итогам сезона-2022/2023.

«Мне понравился очень формат турнира шоу-программ, — сказала Гербольдт «СЭ». — Это что-то новое, это интересно и это очень здорово для спортсменов. Поскольку позволяет им развиваться в плане артистизма, отойти от технической составляющей и понять, где нужно научиться переносить идею, образ и желательно передать какую-то историю на льду. Мне кажется, подобных соревнований нужно проводить больше. Это нужно для развития наших юных спортсменов. Стоит понимать, что есть еще другая сторона медали, которая точно так же может помочь добраться наверх и быть уникальным спортсменом: как технически быть непобедимым, так и артистически, в плане скольжения тоже быть абсолютно непобедимым. Это круто, когда во всех сферах ты не победим».

Также Катарина Гербольдт отметила, что поучаствовала бы в турнире шоу-программ в следующий раз.

«Когда этот турнир придумали, были предложения поучаствовать, но я к этому относилась очень скептически и отказалась. Но увидев формат, увидев, как это все проводится, я кардинально поменяла свое мнение. Теперь, если бы пригласили, наверное, я была бы рада поучаствовать», — добавила Гербольдт.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин выиграл турнир по шоу-программам «Русский вызов». Он получил 20,00 балла. Второе место заняли Виктория Синицина и Никита Кацалапов (19,17), третьей стала Анна Щербакова (19,08).