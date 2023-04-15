Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 18:33

Гербольдт — о турнире шоу-программ: «Я кардинально поменяла свое мнение»

Гербольдт назвала лучший новый формат соревнований по итогам сезона-2022/2023
Дарья Алексеева
Корреспондент
Telegram Дзен

Российская фигуристка Катарина Гербольдт в комментарии для «СЭ» назвала лучший новый формат соревнований по итогам сезона-2022/2023.

«Мне понравился очень формат турнира шоу-программ, — сказала Гербольдт «СЭ». — Это что-то новое, это интересно и это очень здорово для спортсменов. Поскольку позволяет им развиваться в плане артистизма, отойти от технической составляющей и понять, где нужно научиться переносить идею, образ и желательно передать какую-то историю на льду. Мне кажется, подобных соревнований нужно проводить больше. Это нужно для развития наших юных спортсменов. Стоит понимать, что есть еще другая сторона медали, которая точно так же может помочь добраться наверх и быть уникальным спортсменом: как технически быть непобедимым, так и артистически, в плане скольжения тоже быть абсолютно непобедимым. Это круто, когда во всех сферах ты не победим».

Также Катарина Гербольдт отметила, что поучаствовала бы в турнире шоу-программ в следующий раз.

«Когда этот турнир придумали, были предложения поучаствовать, но я к этому относилась очень скептически и отказалась. Но увидев формат, увидев, как это все проводится, я кардинально поменяла свое мнение. Теперь, если бы пригласили, наверное, я была бы рада поучаствовать», — добавила Гербольдт.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин выиграл турнир по шоу-программам «Русский вызов». Он получил 20,00 балла. Второе место заняли Виктория Синицина и Никита Кацалапов (19,17), третьей стала Анна Щербакова (19,08).

Фигурное катание
Катарина Гербольдт
1
0
Читайте также
Минтруд назвал самые высокооплачиваемые профессии в промышленности
Схождение Благодатного огня в Иерусалиме. Видеотрансляция
Российские силы взяли под контроль два квартала Артемовска
В Артемовске боевика ВСУ приняли за российского солдата и обрадовались
Популярное видео
Камила Валиева: итоги сезона
Евгений и Александр Плющенко в совместном номере под Киркорова!
Трусова: сложный элемент со скрипкой в руках. Номер на шоу
Трусова в образе Русалочки: много прыжков и водопад на льду
Плющенко с тройными прыжками: выступление под Рахманинова
Губанова: возвращение россиян, Загитова или Медведева?
Чемпионы Каташинские: о турнире по шоу-программам, призовом фонде и «Уэнздей» Валиевой
Федченко: о комиссии по этике с участием Плющенко и ультра-си Горбачевой
Выступление журналиста «СЭ» Дмитрия Кузнецова на турнире шоу-программ
Упражнения для начинающих фигуристов от Бетины Поповой
Авербух: улучшения у Костомарова, тур в поддержку Романа
Туктамышева: polnalyubvi, Девочка и море — новая программа на шоу 8 марта
Ягудин: турнир по шоу-программам, «Мишин — атлант»
Медведева: костюм шаурмы, турнир по шоу-программам
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», произвольная программа
Дмитрий Алиев: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», произвольная программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», произвольная программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Аделия Петросян: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», короткая программа
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», короткая программа
Макар Игнатов: финал «Гран-при России», короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Железняков назвал неполноценным чемпионат мира по фигурному катанию без россиян