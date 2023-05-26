Фигуристка Кириллова рассказала, почему рассталась со своим партнером Чегодаевым

Фигуристка Елизавета Кириллова рассказала «СЭ», почему сменила партнера. Спортсменка продолжит карьеру с Ильей Карповым.

«Решение коллективное, по обоюдному согласию. Такое решение приняли для продвижения вперед. По результатам загадывать не будем, мы с Ильей просто очень любим фигурное катание», — сказала Кириллова «СЭ».

Танцевальная пара фигуристов Елизаветы Кирилловой и Марка Чегодаева распалась 15 мая.

Кириллова и Чегодаев заняли 13-е место на чемпионате России-2023 в Красноярске.