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Фигурное катание

Сегодня, 12:44

Фигуристка Кириллова рассказала, почему рассталась со своим партнером Чегодаевым

Дарья Алексеева
Корреспондент
Елизавета Кириллова и Марк Чегодаев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Фигуристка Елизавета Кириллова рассказала «СЭ», почему сменила партнера. Спортсменка продолжит карьеру с Ильей Карповым.

«Решение коллективное, по обоюдному согласию. Такое решение приняли для продвижения вперед. По результатам загадывать не будем, мы с Ильей просто очень любим фигурное катание», — сказала Кириллова «СЭ».

Танцевальная пара фигуристов Елизаветы Кирилловой и Марка Чегодаева распалась 15 мая.

Кириллова и Чегодаев заняли 13-е место на чемпионате России-2023 в Красноярске.

Фигурное катание
Елизавета Кириллова/Марк Чегодаев
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