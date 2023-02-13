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Фигурное катание

Сегодня, 11:00

Фигуристка Константинова об изоляции российских спортсменов: «Иностранцы не заметят нашей потери через несколько лет»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Станислава Константинова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российская фигуристка, участница чемпионатов мира и Европы Станислава Константинова в разговоре с «СЭ» высказалась об отстранении российских спортсменов от международных соревнований, последних решениях МОК по возвращению и возможном бойкоте со стороны России.

— Давай тогда напоследок про наше возвращение на международные соревнования. Позитивная новость же?

— Предугадать что-то невозможно, только сидеть, ждать и верить. Можно сколько угодно рассуждать, что мировой спорт от этого только потерял, а мы сейчас всем покажем, что у нас совсем не хуже. Но все равно ситуация плохая и для нас, и для всего мира. Но у них просто чуть меньше конкуренция и в целом они не заметят потери нас через несколько лет, а вот для нас это будет очень тяжело. Потому что весь спорт по сути поставлен с ног на голову.

Просто надеюсь, что нас как можно быстрее допустят, спорт отделят от политики и этих нюансов, и все будет по олимпийским принципам.

— Извини, но тебя как спортсменку не могу не спросить — у нас очень часто призывают бойкотировать соревнования. С дивана это делать удобно, хочется твое мнение услышать.

— Карьера у каждого спортсмена одна, мы всю жизнь на это кладем. Если есть возможность ехать в нейтральном статусе — конечно, нужно ехать. Тут каждый спортсмен вправе решать. Если бы я была действующей спортсменкой, я бы, конечно, поехала. Но если будут какие-то другие условия, то это... на усмотрение каждого спортсмена. Честно, не знаю, как бы я поступила. Легко сидеть на диване и говорить об этом. Легко завершить карьеру и говорить об этом. Трудно стоять там и взвешивать. Хочется просто закрыть глаза, проснуться — и все в порядке. В жизни так не бывает. К сожалению, часто мы все несем ответственность не только за свои, так и чужие решения и поступки.

25 января 2023 года исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских атлетов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО), к соревнованиям в нейтральном статусе.

Станислава Константинова. «Легко сидеть на диване и говорить об этом». Ответ сторонникам бойкота Олимпиады от фигуристки Константиновой

Фигурное катание
Сборная России по фигурному катанию
Станислава Константинова
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Фигуристка Константинова высказала недовольство Кубком Первого канала