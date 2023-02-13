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Фигурное катание

Сегодня, 09:15

Фигуристка Константинова заявила о желании поучаствовать в чемпионате по шоу-программам

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Станислава Константинова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российская фигуристка, участница чемпионатов мира и Европы Станислава Константинова в разговоре с «СЭ» изъявила желание принять участие в турнире шоу-программ, который запланирован Федерацией фигурного катания России на 18-19 марта.

— Пока непонятно, как он будет проходить, непонятно, выступлю ли я там. Хотелось бы, конечно. Но, честно — я даже не в курсе, как туда подать заявку. Я сейчас немного отстала от жизни, смотрю фигурное катание ради программ, интересных вращений, с точки зрения хореографии. Программы Никиты Михайлова, например, мне очень нравятся. Сам соревновательный момент потерял для меня интерес, все-таки мы варимся в своем соку без международной конкуренции, у нас оценки скачут в разные стороны, и все любимые фигуристы закончили... Это я про себя. (смеется) Может, мне просто нужно отдохнуть, — предположила Константинова.

Ранее Константинова рассказала, почему решила завершить карьеру в фигурном катании.

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Фигурное катание
Станислава Константинова
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Фигуристка Константинова объяснила свое решение завершить карьеру