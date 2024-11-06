Фигуристка Косторная объявила, что пропустит два ближайших сезона

Российская фигуристка Алена Косторная сообщила, что вместе со своим партнером по парному катанию Георгием Куницей пропустит два ближайших сезона.

По словам фигуристки, решение связано с личными делами, но при этом спортсмены не собираются завершать карьеру.

«Мы пропускаем два сезона, после чего планируем вернуться. Это действительно не пустые слова, мы хотим кататься и не завершаем карьеру. Почему два сезона? Нужно заняться некоторыми своими делами», — приводит «РИА Новости Спорт» слова Косторной.

В конце сентября Косторная сообщила, что пропустит несколько соревнований из-за проблем со здоровьем, позднее стало известно, что спортсменка начала работу тренером в академии Евгения Плющенко «Ангелы Плющенко».