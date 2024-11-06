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Фигурное катание

Сегодня, 17:57

Фигуристка Косторная объявила, что пропустит два ближайших сезона

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Георгий Куница и Алена Косторная.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российская фигуристка Алена Косторная сообщила, что вместе со своим партнером по парному катанию Георгием Куницей пропустит два ближайших сезона.

По словам фигуристки, решение связано с личными делами, но при этом спортсмены не собираются завершать карьеру.

«Мы пропускаем два сезона, после чего планируем вернуться. Это действительно не пустые слова, мы хотим кататься и не завершаем карьеру. Почему два сезона? Нужно заняться некоторыми своими делами», — приводит «РИА Новости Спорт» слова Косторной.

В конце сентября Косторная сообщила, что пропустит несколько соревнований из-за проблем со здоровьем, позднее стало известно, что спортсменка начала работу тренером в академии Евгения Плющенко «Ангелы Плющенко».

Георгий Куница и&nbsp;Алена Косторная. Веселая неделя Косторной и Куницы: от капельницы к работе у Плющенко транзитом через Азербайджан

Источник: РИА Новости
Фигурное катание
Алена Косторная
Георгий Куница

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